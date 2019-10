Un adolescent meurt en sortie scolaire à Vézelay

Vézelay, France

Un drame a secoué la colline éternelle, ce vendredi après-midi. Un adolescent est mort brutalement, alors qu'il visitait le village. Selon les premiers éléments, il aurait succombé à un malaise cardiaque après une violente crise d'asthme.

Un jeune homme en sortie scolaire

Le jeune homme, âgé de 15 ans et originaire de Val de Marne participait à un voyage scolaire avec la ville de Thiais. Il a été victime d'un malaise cardiaque, près de la Basilique. Il s'est écroulé alors qu'il était en train de jouer. Les pompiers et le Samu ont tenté, en vain de le ranimer.

Cellule d'urgence médico - psychologique

Une cellule d'urgence médico - psychologique du Samu a été mise en place pour prendre en charge les autres élèves dans une salle de la mairie. "Nous avons voulu les écarter du lieu des événements en attendant l'arrivée de la cellule psychologique", explique Gérard Ravelli, adjoint au maire de Vézelay.

Ce qu'on peut ressentir est indescriptible

L'élu ne cache pas son émotion : "quand on apprend des choses comme ça, c'est sûr que ça perturbe des enfants. Nous, on reste un mairie et on attend les parents qui vont certainement arriver. Ce qu'on peut ressentir est indescriptible. Evidemment, si les parents veulent rester à Vézelay ce soir, ils pourront le faire. La mairie prendra en charge la chambre d'hôtel", ajoute Gérard Ravelli.

Selon Hubert Barbieux, maire de Vézelay et pneumologue, 1 800 personnes meurent chaque année en France d'une crise d'asthme.