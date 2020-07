Un adolescent meurt noyé à la base de loisirs de Brognard

A peine commencée, la saison estivale est déjà endeuillée à Brognard, la base de loisirs du pays de Montbéliard. Ce lundi soir, un jeune homme de 17 ans, qui était parti se baigner avec des amis, est mort noyé. Les circonstances du drame restent à déterminer.

Secouru par les nageurs-sauveteurs

L'alerte est donnée vers 19h30 ce lundi. Un adolescent de 17 ans, originaire du plateau de Maîche, est porté disparu dans la zone de baignade surveillée de la base de Brognard. Le jeune était venu avec un groupe d'amis, qui a prévenu les secours.

Alertés, les nageurs-sauveteurs de la base finissent par repérer l'adolescent, puis le sortent de l'eau. Le jeune homme est en arrêt cardio-respiratoire. Les pompiers et le médecin du SMUR, une fois arrivés sur place, parviendront à le ranimer après un massage cardiaque.

Mais l'adolescent, transporté en urgence absolue à l'hôpital de Trévenans, décédera quelques instants plus tard. Son décès a été prononcé au centre hospitalier du Nord Franche-Comté.

Enquête ouverte par la gendarmerie

Les gendarmes de la brigade de Bethoncourt se sont rendus sur place et une enquête a été ouverte pour connaître avec précision les causes de la noyade. L'enquête est confiée à la brigade de recherches de Montbéliard. Plusieurs auditions, des témoins et des maîtres-sauveteurs, avaient déjà commencé dans la soirée.

L'adolescent s'est noyé dans une partie surveillée de la zone de baignade. © Radio France - Jonathan Landais