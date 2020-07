Un adolescent poignardé de trois coups de couteau près de la Guinguette de Tours

Un adolescent a été poignardé à plusieurs reprises dans la nuit de dimanche à lundi, à Tours sur les bords de Loire, à proximité de la Guinguette. Les secours ont été appelés peu après trois heures du matin. Le jeune homme se trouvait avec des amis lorsqu'il a été pris à partie par un groupe d'individus.

Selon les premiers éléments, il a été agressé pour une simple histoire de cigarette. Le jeune garçon finit la soirée avec trois de ses amis, au bord de la Loire, quand un groupe s'avance et réclame une cigarette, ce que la victime refuse. C'est à ce moment là qu'il est pris pour cible et reçoit trois coups de couteau, un à l'abdomen, un autre à l'épaule et à la cuisse. "Une agression gratuite", commente le procureur de la République de Tours, Grégoire Dulin.

Une enquête ouverte

L'adolescent est pris en charge par les pompiers, ses agresseurs eux prennent la fuite. Emmené à l'hôpital Trousseau, ses jours ne sont pas en danger, mais il se trouvait encore en observation ce mardi soir. Une enquête est ouverte pour "violences volontaires avec arme en réunion", elle est confiée au commissariat de Tours. Les auteurs de l'agression sont eux activement recherchés.