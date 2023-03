Un adolescent poignardé en plein jour à Marseille

Un adolescent d'une quinzaine d'années a été poignardé ce mercredi après-midi, dans le 12eme arrondissement, rue de Valmy, non loin du lycée professionnel Blaise Pascal. L'agresseur a pris la fuite. La victime est très grièvement touchée. Quand les marins-pompiers de Marseille sont arrivés sur place, ils l'ont découvert en arrêt cardiaque. Le SMUR l'a réanimé. Le pronostic vital est engagé.

"Un acte choquant" pour le maire de secteur Sylvain Souvestre. "C'est une réaction d'effroi. 15 ans-16 ans, en plein jour, près d'un établissement scolaire... C'est trop jeune pour prendre un coup d'une telle violence".

Attention aux rumeurs !

Pour le maire du 12ème, "c'est l'illustration du fait que la violence peut surgir n'importe où. Il faut rappeler que c'est exceptionnel sur un arrondisssement de 120.000 habitants, un quartier plutôt tranquille". Une enquête a été ouverte par le parquet de Marseille et confiée aux policiers de la Sûreté départementale. Si le maire Sylvain Souvestre prend la parole, c'est aussi pour insister sur le fait que "à l'heure actuelle, on ne sait pas ce qui s'est réellement passé. On a beaucoup de rumeurs sur internet. Je mets les gens en garde. Les policiers sont arrivés très vite sur place. Il faut les laisser faire l'enquête".