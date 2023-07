Un adolescent réanimé après une noyade à Saint-Victor sur Loire

L'adolescent de 15 ans se baignait avec deux amis dans une zone non surveillée de la base nautique de Saint-Victor sur Loire ce samedi 15 juillet. Il est 18h lorsque les secours sont appelés sur place et le jeune garçon est déjà immergé à 10 mètres de fond, il est en arrêt cardio respiratoire.

Les plongeurs réussissent alors à le sortir de l'eau puis à le réanimer. Il est ensuite immédiatement transporté en urgence absolue vers l'hôpital nord de Saint Etienne, et pris en charge dans un service spécialisé.

Une autre victime a quant à elle été sortie de l'eau par un témoin, elle a été amené à l'hôpital nord en urgence relative. Une vingtaine de pompiers et une équipe spécialisé dans le secours subaquatiques ont été déployés sur place.

Baignade toujours interdite à Saint-Victor sur Loire

En raison de la présence d'algues sur le plan d'eau de Saint-Victor-sur-Loire, la baignade est interdite à partir du vendredi 7 juillet 2023 et jusqu'à nouvel ordre.

Les conditions de sécurité (manque de visibilité en cas d'intervention des sapeurs-pompiers) et sanitaire (développement de cyanobactéries par eutrophisation de l'eau) ne sont en effet plus réunies.

Pendant cette période, les sapeurs-pompiers n'assureront pas la surveillance du plan d'eau.