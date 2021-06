Un adolescent saute du pont d'Ocre à Douai, personne ne l'a vu remonter : un appel à témoin lancé

La police du Nord lance un appel à témoin après la disparition d'un adolescent à Douai vendredi 18 juin dans la soirée. Des passants l'ont vu sauter dans l'eau depuis le pont d'Ocre, mais personne ne l'a vu remonter. Les policiers essayent d'en savoir plus : des recherches sont en cours.

Le jeune aurait sauté vers 20H25 et personne ne l'a vu remonter sur la berge.

Les recherches ont duré jusqu'à minuit et demi dans la nuit de vendredi à samedi 19 juin. Des automobilistes ont vu un jeune d'une quinzaine d'années plonger depuis le pont d'Ocre vers 20H25, mais ils ne l'ont jamais vu remonter. La police lance un appel à témoin pour avoir plus de précisions sur l'identité de cet adolescent et des celles deux autres jeunes qui étaient avec lui à ce moment là. Ils espèrent aussi qu'il se manifeste si jamais il a pu remonter sur la berge par ses propres moyens.

Ce samedi matin, les recherches ont repris, avec des plongeurs qui ont dragué cet affluent de la Scarpe, où les courants sont forts en cette saison. Pour l'instant, ils n'ont rien trouvé : le périmètres des recherches a été élargi. Les berges sont abruptes à cet endroit : il faut passer par une échelle pour sortir de l'eau.

Ce jeune de quinze ans est un garçon aux cheveux blonds coupés en bosse, vêtu soit d'un t-shirt rouge soit d'un t-shirt bleu selon les témoins. Si vous assisté à la scène, ou si vous êtes l'un des trois adolescents, contactez le commissariat de Douai au 03 27 92 38 62.