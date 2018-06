Marseille, France

C'est un jeu habituel pour quelques jeunes qui veulent se donner des frissons : sauter du haut de la Corniche. Des arrêtés municipaux interdisent pourtant cette pratique et pour cause, le danger est immense. Jeudi après-midi, un adolescent de 13 ans s'est gravement blessé en retombant sur des rochers en contrebas du pont de la Fausse-Monnaie, un saut de près de 13 mètres de haut. «Il est dans un état médical très sérieux, il se retrouve avec de multiples fractures et un traumatisme crânien», rapporte Philippe Bianchi, commandant de la Direction départementale de la sécurité publique (DDSP) des Bouches-du-Rhône.