Un adolescent torturé au chalumeau dans la cave d'une cité de Marseille

Marseille, France

La victime, âgée de 16 ans, souffre de brûlures au 3e degré. L'adolescent a reçu de nombreux coups et a été brûlé au niveau du bras et du sexe, selon les informations de La Provence et de franceinfo. Il dit avoir été séquestré et torturé par des dealers dans une cave du quartier sensible de Félix-Pyat, dans le 3e arrondissement de Marseille.

Il ne doit son salut qu'à une bande de jeunes du quartier, qui l'auraient libéré avant qu'un automobiliste ne l'emmène mardi à l’hôpital européen à Marseille. Il y était toujours hospitalisé ce vendredi.

Ce jeune semble avoir été victime d'un guet-apens. Originaire de Chartres (Eure-et-Loir), il a fui le foyer où il était placé pour partir, de sa propre initiative, revendre de la drogue à Marseille. Interpellé par la police le 9 août dans une cité des quartiers nord en train de vendre des produits stupéfiants, il est relâché à l'issue de sa garde à vue et tente de nouveau sa chance dans le centre de Marseille, cité Félix-Pyat.

Mais son initiative "perso" ne plaît pas aux dealers locaux, qui lui mettent la main dessus, le séquestrent, yeux bandés, dans une cave de la cité, le frappent à de multiples reprises et utilisent un chalumeau pour brûler ses bras et ses parties génitales.

La victime a pu être interrogée par la police judiciaire de Marseille à qui une enquête pour "violences accompagnées d’actes de torture ou de barbarie et séquestration" a été confiée. Les auteurs présumés des faits sont toujours activement recherchés.