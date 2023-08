Un aéronef disparaît entre Nantes et La Baule, il se serait abîmé dans la Loire

Un aéronef avec entre deux et trois personnes à bord a disparu entre Nantes et La Baule en début d'après-midi mardi 15 août. Selon les autorités, il a été retrouvé dans la soirée dans la Loire, à hauteur de la commune de Lavau-sur-Loire. Deux corps ont également été retrouvés, et une troisième personne qui se trouvait peut-être à bord également est toujours recherchée.

ⓘ Publicité

Deux corps retrouvés

Le plan SATER (Sauvetage Aéro-Terrestre) a été activé dans la foulée de la disparition de l'aéronef, qui ne donnait plus de nouvelles. "Un poste de contrôle de site a été mis en place sur la commune de Lavau-sur-Loire afin de coordonner les recherches et les moyens engagés", précise la préfecture de Loire-Atlantique.

Les sapeurs-pompiers de Loire-Atlantique ont mobilisé des moyens terrestres et nautiques dans le cadre des recherches. Deux hélicoptère de la gendarmerie et de la sécurité civile survolent également le secteur. "Des moyens spécifiques de l'ADRASEC (l’association départementale des radioamateurs au service de la sécurité civile) ont également pu se rendre sur place", précise la préfecture.