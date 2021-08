Un hélicoptère victime d'un crash en Côte-d'Or

Un hélicoptère s'est écrasé ce samedi 14 août vers 10h du matin à l'Est de Dijon entre Orgeux et Arcelot. D'importants secours ont été dépêchés sur place. L'accident a fait deux blessés dont un grave. Un témoin qui se trouvait sur les lieux a également été pris en charge par les secours.

La Brigade de gendarmerie des transports aériens de Bâle-Mulhouse et les gendarmes confirment une information de nos confrères du Bien Public concernant le crash d'un hélicoptère en Côte-d'Or vers 10H, à proximité de l'A31 à une quinzaine de kilomètres de Dijon. De nombreux secours ont été dépêchés sur place. On ignore les circonstances de cet accident qui s'est soldé par deux blessés graves, les deux passagers de l'appareil, âgés d'une soixantaine d'années. L'un d'eux a été héliporté au CHU de Dijon. Ce sont en tout une trentaine de sapeurs pompiers qui sont intervenus sur place. Une personne, qui se trouvait sur les lieux a été également été prise en charge. Elle est plus légèrement touchée.

plus d'informations à venir