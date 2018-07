Hérault, France

L'autoroute A9 a été coupée pendant deux heures cette nuit, entre Sète et Béziers, à cause d'un accident impliquant trois voitures et un poids lourd.

Un agathois de 20 ans a perdu le contrôle de sa voiture et a percuté le rail central à hauteur de Florensac. Sa voiture s'est immobilisée, il en est sorti .

Il était sur la voie de circulation quand deux autres voitures et un poids lourd sont arrivés, ils n'ont pu éviter la voiture arrêtée et le conducteur qui se trouvait à côté , qui a été tué .

Un des occupants d'une autre voiture a été blessé , les autres sont indemnes.