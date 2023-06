Un agent d'une déchèterie agressé à Cognac, les sites Calitom fermés ce vendredi

Un agent de la déchèterie de Cognac a été agressé physiquement ce jeudi soir par deux hommes devant la déchèterie. Information révélée par nos confrères de la Charente-Libre que nous sommes en mesure de vous confirmer. D'après la direction de Calitom, qui gère l'ensemble des déchèteries de la Charente :

ⓘ Publicité

"Ils l'attendaient pour le rouer de coups"

"Les incivilités et les agressions verbales sont malheureusement de plus en plus fréquentes au quotidien. Ces deux hommes étaient arrivés après la fermeture de la déchèterie mercredi soir, et n'avaient pas appréciés que l'agent ne leur permettent pas de rentrer. Ils l'ont suivi en voiture sur plusieurs kilomètres le mercredi, et c'est le lendemain, le jeudi soir après 18 heures, qu'ils l'attendaient pour le ruer de coups"

Les déchèteries de Charente fermées ce vendredi

Devant l'émotion des salariés, le président de Calitom, Mickaël Laville a décidé par solidarité de fermer ce vendredi l' ensemble des déchèteries du groupe Calitom en Charente. En revanche, celle de Cognac où s'est déroulée l'agression restera elle fermée jusqu'à dimanche pour celle de Cognac.

La police mène déjà l'enquête, et exploite les vidéos de surveillance. Pas de plainte déposée pour le moment, mais la direction de Calitom va inciter le salarié à le faire.