Un agent de la préfecture de l'Isère et 5 complices écroués pour trafic de titres de séjour

Tout a commencé par une dénonciation de la cellule fraude de la préfecture de l'Isere, transmise au Parquet de Grenoble en octobre 2022. Une information judiciaire pour fourniture frauduleuse de documents administratifs et blanchiment en bande organisée est alors ouverte.

Un poste stratégique à la Préfecture

L'agent de la préfecture de l'Isère était affecté au bureau du droit du séjour. A ce poste, il générait la production et la délivrance indue des titres de séjour, en prenant ensuite bien soin d'effacer les fonds des dossiers créés, afin de ne laisser aucune trace, a précisé le Parquet de Lyon, ce lundi, dont la JIRS (juridiction interrégionale spécialisée) avait été saisie.

7 millions d'euros de gain en 3 ans

Depuis 2020, ce sont plus de 250 titres de séjour qui avaient ainsi été édités, la plupart des bénéficiaires étant algériens et tunisiens, pour un gain estimé à plus de 7 millions d'euros. Il faut dire que pour une carte de résident de 10 ans, le tarif pouvait atteindre 35 mille euros.

Deux réseaux mafieux grenoblois impliqués

L'agent travaillait avec deux réseaux mafieux basés dans l'agglomération grenobloise. Ces derniers recrutaient les clients et percevaient les paiements.

Lors des perquisitions, le 6 juin dernier, 300 mille euros en espèces, 400 mille euros sur des comptes bancaires ainsi que 6 véhicules, dont la valeur a été estimée a 175 mille euros, ont été saisis.

12 personnes ont été interpellées. Au final, l'agent de la Préfecture de l'Isère et 5 complices ont été incarcérés, tandis qu'une 7e personne était placée sous contrôle judiciaire.