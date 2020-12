Un agent de la ville de Lille mis en examen pour des faux documents

Un agent de la ville de Lille est mis en examen mercredi 16 décembre, pour avoir forgé, "depuis des années" selon le parquet de Lille, des faux documents. Il est sous contrôle judiciaire et ne peut plus exercer d'activité ou de mission de service publique précise la Procureure de la République.

Le Parquet de Lille annonce mercredi 16 décembre la mise en examen d'un agent de la ville de Lille. Il est soupçonné d'avoir, "depuis plusieurs années", fourni de faux documents. Le suspect travaillait au service de l'état civil de la mairie.

Les chefs d'inculpation sont lourds : faux et usage de faux en écriture publique, par un chargé de mission de service public, mais aussi fourniture frauduleuse de documents administratifs et corruption. Dans La Voix du Nord, le directeur général des services de la mairie parle de faux certificats de naissance. Contactée, la mairie de Lille déclare qu'elle ne s'exprimera pas plus.

Placé sous contrôle judiciaire, la Procureure précise que l'agent incriminé ne pourra plus exercer aucune activité ni aucune mission de service public.