Un agent de sécurité des urgences de l'hôpital a été menacé de mort et agressé vendredi dernier à Périgueux par un patient escorté par les gendarmes. La justice a ouvert une enquête. La direction de l'hôpital a également ouvert une enquête administrative.

Un agent de sécurité de l'hôpital de Périgueux menacé de mort et agressé aux urgences

Un agent de l'hôpital de Périgueux a été agressé et menacé de mort le vendredi 30 septembre dernier par un patient escorté par les gendarmes. L'agent a reçu plusieurs coups de poing selon Solène Belaouar, la Procureure de la République de Périgueux. Un peu plus tôt dans la journée, les militaires de la compagnie de Périgueux ont été appelés à cause d'un conflit entre voisins. Ils ont arrêté un jeune homme d'une vingtaine d'années très alcoolisé qui présente des troubles du comportements. Les gendarmes ont décidé de conduire le jeune homme à l'hôpital de Périgueux pour qu'il soit examiné par un médecin psychiatre. C'est à son arrivée aux urgences que le jeune homme s'en est pris à l'agent de sécurité.

Une enquête ouverte pour violences sur personne chargée de mission de service publique

Le jeune homme a été arrêté à nouveau par les policiers de Périgueux et placé en garde à vue le vendredi dans la soirée au commissariat. La garde à vue a été levée pour "permettre la poursuite des investigations" précise la Procureure de la République car une enquête en flagrance est ouverte pour "violences sur personne chargée de mission de service publique". Il s'agit notamment d'entendre les témoins de l'agression et de déterminer si le jeune homme est responsable pénalement car il est suivi au niveau psychiatrique. Le jeune homme a un casier judiciaire à cause de sa consommation de drogue.

L'hôpital de Périgueux affirme avoir ouvert de son côté, une enquête administrative.