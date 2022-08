Un agent des routes percuté par une voiture ce vendredi : une enquête est ouverte

Un accident s’est produit ce matin lors d’un chantier de marquage, sur la RD 61 entre Sartilly et Carolles. Un agent du Département en plein travail a été percuté par un véhicule. Ce dernier s’est arrêté après le choc une centaine de mètres plus loin, avant de repartir.

La victime a été heurtée à la cheville et au haut du corps, entrainant une chute avec une réception sur la tête. Les secours l'ont évacuée au Centre Hospitalier d’Avranches pour des blessures multiples, fracture, sans perte de connaissance. Les gendarmes se sont rendus également sur place et une enquête est en cours.

La collectivité a proposé un accompagnement psychologique à la victime et aux collègues présents lors de l’accident.

Appel au civisme

Dans un communiqué, le Département "condamne fermement cette incivilité et le délit de fuite" et rappelle que "450 agents sont mobilisés toute l’année en faveur de la gestion et de l’entretien du réseau routier départemental, pour la sécurité de tous" avant d'insister sur "l’obligation de ralentir à proximité de travaux routiers et celle de respecter les distances lorsque des agents doivent intervenir sur la route".

Les incivilités croissantes ont incité le Département à lancer début juillet une campagne de sensibilisation avec appel au civisme de chacun.