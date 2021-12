Une agente du musée Vesunna à Périgueux gravement blessée par la chute d'un portail de 200 kg

Une des médiatrices du musée Vesunna a été blessé par la chute d'un portail d'entrée de l'établissement qui s'est dégondé lundi matin. La femme d'une trentaine d'années, a été prise en charge dans un état très grave par les secours et transportée à l'hôpital de Périgueux.

Une médiatrice du musée Vesunna à Périgueux a été gravement blessée par la chute d'un portail d'entrée du bâtiment d'environ 200 kilos, lundi matin vers 9 heures, selon nos informations. Les secours ont pris en charge la victime en état d'urgence absolue et transportée à l'hôpital de Périgueux dans une ambulance médicalisée par le SMUR. La victime est une femme d'une trentaine d'années qui travaille au musée.

La porte de 200 kg s'est dégondée et est tombée sur la victime

Selon les secours, le portail à ouverture latérale s'est dégondé et est tombé sur la victime. Ses collègues ont tenté de l'extraire en attendant l'arrivée des secours. Une cellule psychologique a été ouverte au musée pour l'ensemble du personnel dans la matinée. La maire de Périgueux Delphine Labails "assure la victime et ses proches de son soutien plein et entier". Elle s'est rendue sur place ce lundi matin pour rencontrer les agents.

Le musée fermé au moins jusqu'à jeudi

Une enquête devra déterminer les causes de l'accident, et la mairie annonce dans un communiqué que le parc de Vésone et le musée resteront fermés au moins jusqu'à jeudi, "le temps nécessaire pour s'assurer que toutes les conditions de sécurité sont à nouveau réunies". Le musée Vesunna, conçu par l'architecte Jean Nouvel, a ouvert ses portes au public en 2003.