Un agent municipal de Saint-Ouen mis en examen pour trafic de drogues

Ce vendredi 11 décembre, un agent municipal et quatre autres personnes sont mises en examen pour trafic de drogue à Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis). Un point de deal parmi les plus importants de toute l'Île de France d'après le parquet de Bobigny.

Cinq personnes, dont un agent municipal, sont mises en examen pour trafic de stupéfiants dans la cité des Boute-en-train, situé au cœur des Puces de Saint-Ouen en Seine-Saint-Denis. L'un des points de deal les plus importants de la région Île-de-France annonce ce vendredi le parquet de Bobigny. Elles ont été mises en examen des chefs de "transport, détention, acquisition, offre ou cession de stupéfiants et association de malfaiteurs" en vue de la commission de délits punis de 10 ans d'emprisonnement.

Des transactions sur les toits de la cité

Le gérant du point de vente, 30 ans, est agent municipal de la ville depuis plusieurs années. Au sein du trafic, il s'occupe de la logistique : la gestion des stocks, la récolte de l'argent. Les ventes s'effectuent alors sur les deux toits de la cité : un point de deal qui peut générer jusqu'à 40 000 euros par jour. L'agent contrôle aussi les emplois du temps des vendeurs, des guetteurs et contrôle la rentabilité de toutes les petites mains.

Des méthodes violentes

Sur un enregistrement saisi pour l'enquête, on peut entendre l'agent de la ville dire à sa compagne qu'il a "cassé les mains de vendeurs qui ont été surpris en train de se servir dans le sac de stupéfiants". Sur une vidéo retrouvée dans son téléphone portable, il filme un individu en train de taper à coups de marteau sur les mains de deux jeunes. Ce gérant de trafic rendait lui des comptes au propriétaire du point de vente, en fuite au Maroc depuis plus d'un an.

Les quatre autres mis en examen, âgés de 25 à 37 ans, sont le trésorier, la nourrice et les deux bras droits de l'agent municipal. Lors des perquisitions, plus de 50 000 euros ont été saisis en liquide et 46 000 euros sur le compte bancaire du gérant. Il est placé en détention provisoire. La compagne du gérant a été mise en examen pour non-justification de ressources et placée sous contrôle judiciaire dixit l'AFP.