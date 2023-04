Un agneau tué par balle à Lahontan

Un agneau a été retrouvé mort dans un champ, à Lahontan, près de Salies-de-Béarn, samedi 8 avril, dans l'après-midi. D'après une information de nos confrères de Sud-Ouest, il a été tué par arme à feu. Les gendarmes des Pyrénées-Atlantiques confirment à France Bleu Béarn Bigorre que l'agneau a été tué par balles.

C'est le propriétaire qui a alerté les autorités. Si on ne peut pas s'empêcher de faire le rapprochement avec le week-end de pâques et le traditionnel agneau Pascal, la gendarmerie n'a pour l'instant établit aucun lien. "Peut-être que l'auteur l'a tué et n'a pas eu le temps de l'emporter, mais il pourrait aussi s'agir d'un geste gratuit", expliquent les gendarmes.