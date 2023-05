Un agriculteur creusois condamné pour maltraitance animale

C'est une décision peu commune qu'a prise ce 25 mai le Tribunal de Guéret. Il a condamné un agriculteur d'Anzême (nord de la Creuse) pour maltraitance animale mais il n'a pas prononcé de peine à son encontre. Pas encore. En fait, il lui donne un peu plus de sept mois pour se mettre en conformité. La décision sur la peine est ajournée au 18 janvier 2024.

ⓘ Publicité

Epée de Damoclès sur le travail de toute une vie

L'audience de cette affaire s'est tenue le 27 avril dernier. L'agriculteur de 65 ans comparaissait pour avoir négligé son cheptel de bovins : lors de leurs visites d'inspection en 2022, les services vétérinaires avaient trouvé des animaux non-identifiés, des vaches enfermées sans eau ni nourriture dans une grange sans lumière, et même le cadavre d'un veau en état de décomposition avancée dans un champ. A la barre, le sexagénaire avait expliqué s'occuper seul de ses animaux depuis la maladie et le décès de son père l'an dernier, avait défendu ses "méthodes d'élevage" et répéter là que c'était toute sa vie. La procureure avait requis la confiscation de tous les animaux.

C'est précisément pour cela, et parce qu'il y a " de lourdes conséquences financières à la clé " a précisé le président du Tribunal, Michaël Humbert, qu'aucune peine n'a été prononcée ce 25 mai. En revanche, le Tribunal a reconnu l'agriculteur coupable de tous les faits qui lui sont reprochés (neuf chefs d'accusation) et lui donne donc un peu plus de sept mois pour se mettre en conformité.

Ultime chance pour se mettre en conformité

L'agriculteur doit ainsi déclarer les 67 bovins de son cheptel actuellement sans boucle, procéder à la prophylaxie de tous ses animaux, restaurer l'intégralité des clôtures de l'exploitation pour que les vaches ne divaguent plus et a l'obligation de communiquer avec les services vétérinaires et leur fournir tous les justificatifs et documents demandés et leur laisser l'accès à l'exploitation et aux animaux.

" C'est un objectif très ambitieux et en contradiction avec la personnalité de l'auteur, mais c'est une dernière chance que lui donne la justice " a conclu Michaël Humbert. Si ces décisions ne sont pas respectées d'ici mi-janvier, la justice confisquera le troupeau (144 têtes actuellement) et l'agriculteur s'exposera à des amendes et une peine d'emprisonnement.