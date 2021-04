Un agriculteur d'Arraute-Charritte incarcéré pour des soupçons de viols et d'agressions sexuelles sur mineurs

Un agriculteur du Pays Basque est sous les verrous depuis son arrestation mercredi dernier. Résidant à Arraute-Charrittee il est soupçonné de plusieurs viols et agressions sexuelles. Famille d’accueil pour des jeunes en difficultés, l'homme de 70 ans aurait abusé de dizaines de garçons et de filles.

C'est le mercredi 31 mars dernier que l'agriculteur a été interpellé par les gendarmes. L'homme, âgé de 70 ans est soupçonné de viols et d'agressions sexuelles sur de nombreux jeunes gens dont il avait la garde en 2015. Les faits se seraient déroulés sur la commune d'Arraute-Charritte en Amikuze, où le septuagénaire et son épouse s'occupaient d'enfants et d'adolescents en tant que famille d’accueil. Une information judiciaire a été ouverte et l'individu, qui nie les faits reprochés, a été placé en détention provisoire.

Installé comme agriculteur bio

De bons niveau culturel et intellectuel, selon certains qui ont pu le côtoyer sur la commune, l'homme s’était installé comme agriculteur biologique après avoir pratiqué plusieurs autres professions. Sans grand succès. Dans le même temps il était agréé par la protection de l'enfance pour accueillir des jeunes en difficulté. Pendant des années il recevait chez lui, dans le cadre de placements judiciaires, des enfants et des adolescents. Cette activité de famille d’accueil était exercée avec son épouse, une ancienne employée municipale aujourd'hui à la retraite.

Des photos compromettantes

Lui même père de trois enfants, le septuagénaire aurait abusé de dizaines de jeunes gens selon les premiers éléments de l’enquête. Des garçons comme des filles auraient été victimes de l'agriculteur. Le chiffre de 80 est avancé par une source proche de l’enquête. Les premiers faits remonteraient à 2015. Lors de la perquisition à son domicile les enquêteurs ont mis la main sur des photos compromettantes mettant en scène des adolescents de 15 ou 16 ans. L'homme nie les faits qui lui sont reprochés et pour lesquels le parquet a désigné un juge d'instruction. L'individu a été placé en détention provisoire.