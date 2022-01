Un homme de 61 ans s'est retrouvé bloqué plusieurs heures sous son tracteur ce mardi après-midi à Miallet, dans le Périgord Vert. Il a été sauvé par son associé et les pompiers avant d'être transporté à l'hôpital.

Un agriculteur de Dordogne coincé sous son tracteur pendant six heures

L'homme a passé six heures sous son tracteur, dans le froid. Vers 14h ce mardi, l'agriculteur est parti ramasser du bois sur la commune de Miallet, dans le Périgord vert. Son tracteur s'est renversé. L'homme de 61 ans s'est alors retrouvé bloqué, entre son fauteuil et une souche d'arbre. C'est sa femme qui l'a trouvé et qui a pu joindre les pompiers en fin de journée.

En hypothermie

Les secours sont arrivés vers 20h. Ils ont libéré la victime grâce à un engin de levage, et avec l'aide de l'associé agricole. L'homme de 61 ans était en hypothermie d'après les gendarmes. Il a été transporté par les secours à l'hôpital de Limoges. Selon les pompiers, il souffre de légères blessures aux jambes.