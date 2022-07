Un agriculteur de Dordogne secourt un touriste en jouant l'ambulancier

C'est une histoire de solidarité. Ce samedi matin, aux urgences de Sarlat, un malade n'est pas arrivé dans une ambulance mais dans la camionnette d'un agriculteur. Dans le coffre du véhicule, la victime était installée sur des couvertures et des coussins, disposés à la va-vite. Le pseudo ambulancier s'appelle François, il est agriculteur à Proissans, à 9 km de Sarlat. "En sortant de chez moi, j'ai vu des vacanciers arrêtés sur le bord de la route, le monsieur a des coliques néphrétiques, raconte-t-il, son utilitaire encore en warning devant l'entrée des urgences, sa femme était en panique, elle n'arrivait pas à joindre le SAMU, alors je l'ai pris dans l'utilitaire". "J'ai fait l'ambulancier !!" conclut-il en souriant.

Mon mari était allongé sur la route dehors. Heureusement que ces gens sont venus nous aider !

La famille de Parisiens est en vacances dans le Sarladais. "On ne captait quasiment pas sur le bord de la route, précise Dorothée, la femme de la victime. On était en attente pendant plus de vingt minutes au SAMU, et au 122 ils étaient blindés, mon mari était allongé sur la route dehors. Heureusement que ces gens sont venus nous aider !"

"Merci mille fois" répète Dorothée à son sauveur du jour quand il part. Elle a pris son numéro et promet de le tenir au courant.