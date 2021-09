Il y a quelques jours, un agriculteur a découvert un obus dans un champ. A l'interieur, du gaz moutarde qui fuyait. Ce lundi 13 septembre, les pompiers sont intervenus. L'agriculteur, sa femme et ses enfants ont été contaminés et hospitalisés.

Un agriculteur et sa famille brûlés après une fuite d'obus dans un champ

Les sapeurs pompiers ont été appelés ce lundi 13 septembre, vers midi à Courcelles le Comte, au sud d'Arras après la découverte d'un obus. A l'intérieur, un gaz asphyxiant qui fuyait. De "l'Ypérite", c'est du gaz moutarde.

C'est une agriculteur de 35 ans qui a retrouvé l'obus dans un champ, quelques jours plus tôt. Il a été en contact avec la substance qui fuyait et présentait des brûlures sur le corps.

Une unité spéciale des pompiers, l'unité risque technologique, est venue sur place. Elle a fait des prélèvements sur l'obus, et chez la victime. Ces prélèvements ont révélé que son épouse avait aussi été contaminée par voie de contact. Comme ses enfants de 3 et 1 an.

Toute la famille a été transportée à l'hôpital d'Arras.