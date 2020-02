Un agriculteur marnais mis en examen et incarcéré après avoir tiré sur un voleur de carburant

Ambrières, France

Un agriculteur âgé de 46 ans a été mis en examen et placé en détention provisoire ce lundi 3 février pour avoir tiré avec un fusil de chasse, sur un homme qui tentait de voler du carburant dans son exploitation à Ambrières dans la Marne. Les faits remontent à la nuit de vendredi à samedi. Selon le parquet de Reims, plusieurs personnes "susceptibles d'appartenir à la communauté des gens du voyage" ont volé du carburant dans l'exploitation agricole de cet agriculteur.

L'agriculteur mis en examen pour homicide volontaire

Toujours selon le parquet de Reims, l'exploitant agricole, prévenu par un dispositif anti-intrusion, a alerté la gendarmerie et s'est rendu sur place avec son frère. Il a alors "tiré à deux reprises en l'air pour faire fuir les voleurs, et une fois en direction de l'un d'eux". Le jeune homme, âgé de 19 ans, et sans antécédent judiciaire, était dimanche entre la vie et la mort. Le parquet précise que l'agriculteur a contesté en garde à vue "toute intention d'homicide" et s'est dit "pris de panique". Il a été mis en examen pour tentative d'homicide volontaire et placé en détention provisoire.

La FDSEA de la Marne prend sa défense

Dans un communiqué ce lundi 3 février, la FDSEA de la Marne précise que Jean Louis Leroux, agriculteur et éleveur a subi "comme de nombreux agriculteurs, de multiples vols". Et à chaque fois, l'administrateur de la FDSEA de la Marne, co président du canton de Saint-Rémy-en-Bouzemont "a toujours appelé la gendarmerie, déposé plainte et fait confiance aux autorités et à la justice". Dans la nuit du 31 janvier au 1er février, l'exploitant "n'a pas décidé de faire justice lui-même" selon la FDSEA.

Une information judiciaire a également été ouverte pour vol pour identifier et retrouver les voleurs.