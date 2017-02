Un agriculteur meurt brûlé dans un écobuage à Asasp en vallée d'Aspe

Irénée Touyaret, un agriculteur de 62 ans, a trouvé la mort lundi alors qu'il surveillait un feu qu'il avait allumé au dessus de son village, Asasp.

Un drame en vallée d'Aspe. Un agriculteur de 62 ans est mort ce lundi après-midi dans les flammes d'un écobuage. Cela s'est passé a 15 heures sur les hauteurs d'Asasp à l'entrée de la vallée. Irénée Touyaret surveillait avec son frère l'écobuage qu'ils avaient déclenché.

Un feu déclaré

C'était un écobuage déclaré, pas un écobuage sauvage. Mais le feu, avec le vent et la sécheresse, a pris de l'importance. Sur cette parcelle il y avait des fougères hautes. Selon le parquet, Irénée Touyaret s'est retrouvé encerclé par le feu. Mais il semble que sur ce site escarpé, pentu, il a glissé et il a roulé sur une vingtaine de mètres, jusqu'à ce que son corps atteigne les flammes. Son frère a donné l'alerte mais il n'y avait malheureusement plus grand chose à faire. Le procureur a demandé un examen du corps pour tenter d'en apprendre sur les circonstances qui restent de toute manière accidentelles.

Un homme du village

Irénée Touyaret est né à Asasp. Il était donc très connu dans le village. Il était agriculteur. Il travaillait et vivait avec son frère un peu plus âgé qui était le chef de l'exploitation. Ce dernier est à la retraite depuis peu.