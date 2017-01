Un agriculteur retrouvé mort dans sa grange incendiée, sur le plateau de Lhers à Accous en vallée d'Aspe

Les pompiers ont retrouvé la dépouille carbonisée de Roger Casavieille dans sa grange à Accous, sur le plateau de Lhers. Cet éleveur de 64 ans a été pris dans l'incendie qui a détruit sa grange dans la nuit de lundi à mardi.

Un homme est décédé dans un incendie en vallé d'Aspe, dans la nuit de lundi à mardi. Les pompiers ont été appelés vers 3 heures du matin pour un incendie dans une grange, au fond du plateau de Lhers, sur la commune d'Accous. Une fois le feu éteint, un corps a été découvert calciné dans les décombres. Il n'a pas été formellement identifié mais on sait qu'il s'agit de celui du propriétaire, Roger Casavieille, 64 ans, qui vivait dans une ferme à 400 mètres de là avec sa mère.

Des circonstances à éclaricir

On ne sait pas bien encore exactement ce qui s'est passé. Soit il a été pris dans l'incendie en tentant de sortir les deux ou trois veaux qui étaient dans cette petite grange. Soit il a allumé accidentellement l'incendie en allant soigner ses vaches hier soir. Il a pu faire un malaise. Il s'éclairait dans cette grange avec une baladeuse, et une baladeuse qui tombe sur du foin ou de la paille peut déclencher un incendie. Ses voisins racontent qu'il s'y rendait parfois tard le soir. Roger Casavieille était passionné par son métier d'éleveur.

Le camion d'investigation scientifique de la gendarmerie stationné devant la grange © Radio France - Daniel Corsand

Agriculteur à l'ancienne

Roger Casavieille était un vieux garçon, il vivait avec sa mère, qui a plus de 90 ans. Il avait des brebis et quelques vaches, dans des installation d'un autre âge avec une électricité de fortune, ce qui peut avoir un lien avec ce qui s'est passé. Sur ce plateau de Lhers, on vit quasiment en famille. Surtout l'hiver et encore plus quand il y a de la neige. D'ailleurs beaucoup de personnes passent et s’arrêtent sur cette petite route entre la grange incendiée et la ferme de Roger Casavieille. Pour prendre des nouvelles et surtout, compatir à la perte d'un des leurs.

C'était un agriculteur célibataire qui vivait avec sa mère. Il était très passionné par son métier d'agriculteur. Il a toujours vécu sur ce plateau, et il a laissé sa vie sur ce plateau. Le plateau est surtout une petite famille, dans ce hameau, en dehors du bourg. C'est la dureté de ce monde agricole qui souffre. La solitude etc... C'est un drame terrible pour notre commune—La maire d'Accous