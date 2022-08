Un agriculteur tabassé par des motards à la frontière belge, près de Bavay

La gendarmerie du Nord recherche un groupe d'une centaine de motards après une agression violente à Hon-Hergies, au nord de Bavay. Il est environ 16 heures ce samedi, un agriculteur roule au volant de son engin agricole, il lui reste une vingtaine de mètres à parcourir avant de tourner pour rejoindre l'allée qui mène à son exploitation.

Les motards ont pris la fuite, direction la Belgique

L'agriculteur occupe les trois quarts d'une route étroite et, derrière lui, les motards s'impatientent. Leurs motos sont immatriculées en Belgique. Une dispute éclate, une dizaine de motards met le pied à terre, monte sur l'engin agricole et sort l'agriculteur. Il est tabassé à coups de poing et de marteau. Un riverain s'interpose, il est lui-aussi passé à tabac. Au moment de l'arrivée des secours, les motards ont pris la fuite en direction de la Belgique.

L'agriculteur est gravement blessé avec de multiples fractures mais son pronostic vital n'est pas engagé. Il est sorti des urgences avec des commotions et des examens à passer. Pour le riverain, témoin de la scène, une opération est prévue d'ici mardi : sa mâchoire est cassée. Des plaintes vont être déposées en début de semaine.

Des contrôles à la frontière belge

Ce samedi, en fin de journée, une centaine de gendarmes ont été déployés pour des contrôles à la frontière, avec l'appui des autorités belges, mais les motards restent introuvables. Des contrôles supplémentaires ont été menés ce dimanche. Le maire du village, Luc Bertaux, a prévu d'écrire au préfet et au procureur de la République pour dénoncer ces actes de violence. L'enquête est dirigée par le parquet d'Avesnes-sur-Helpe.