Un agriculteur tué par une vache près d'Arzacq-Arraziguet

"Un fait divers terrible", s'émeut le maire de Bouillon (Pyrénées-Atlantiques), Gérard Locardel. Un agriculteur de 58 ans, père de deux enfants, est décédé ce mardi après-midi après qu'une de ses vaches l'a chargé. Celle-ci venait de vêler dans un bois et l'agriculteur essayait de récupérer le veau pour l'emmener à l'étable.

"C'est un choc. Pour sa famille, bien sûr, et pour le village tout entier. D'autant plus qu'il s'est toujours occupé d'animaux et était un habitué de la manipulation des bovins. C'est très douloureux", a regretté le maire du village de 160 habitants.