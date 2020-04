Un aide-soignant du CHRU de Tours s'est fait voler les quatre roues de sa voiture et a besoin de vous

Il n'avait vraiment pas besoin de ça. Quentin Osbert est aide soignant en réanimation à l'hôpital Bretonneau. Chaque jour, lui et tous ses collègues font le maximum pour sauver des vies menacées par le Covid-19.

Mais depuis fin mars, il ne peut plus prendre sa voiture pour aller au travail. Le 24 mars au matin, il la retrouve en effet posée sur des parpaings devant chez lui à Tours Nord. Ses quatre roues ont disparu. Un vol d'autant plus scandaleux qu'il touche une voiture de soignant.

Il a bien sûr porté plainte. Sur le parking de sa résidence, seul son véhicule a été vandalisé. Mais pour le moment, impossible de savoir si les voleurs s'en sont pris à sa voiture parce qu'il est soignant.

On donne de son temps et tout son travail pour la vie des autres, et il y a des gens qui en profitent pour nous voler. Ils n'ont vraiment pas de cœur"