Un alésien tué par balles à Montpellier

Vers 5h du matin dimanche, nn possible règlement ce compte par balles à Montpellier a fait un mort, un Alèsien. L'homme âgé d'une quarantaine d'années avait fait l'objet de multiples condamnations et devait être entendu dans le cadre d'une autre affaire, prochainement, par les assises du Gard. Il s'agit d'un braqueur multirécidiviste, André Baptiste, membre de la communauté des gens du voyage. il avait déjà été condamné pour des braquages dans le Gard et l'Hérault : à Saint-Christol-lez-Alès, et à Juvignac, près de Montpellier. Après avoir été tué par balles, il a été jeté d'une camionnette dans la rue.

Les coups de feu ont eu lieu dans le quartier Prés d' Arènes. Ils ont également visé un autre individu - originaire de Marseille - et fiché au grand banditisme. Ce dernier a été blessé aux jambes et hospitalisé au CHU de Montpellier.