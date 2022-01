Règlement de compte à Valdoie : le tireur condamné à 16 ans de réclusion criminelle

Un habitant de Belfort, âgé de 36 ans aujourd'hui, a été condamné ce mardi par la cour d'assises du Territoire de Belfort à 16 ans de réclusion criminelle pour tentative d'assassinat. Il a été reconnu coupable d'avoir tiré sur un ouvrier de Valdoie en juillet 2017, alors que celui-ci rentrait chez lui. Il y a eu méprise sur la victime. En effet, le tireur, impliqué dans plusieurs affaires de règlements de compte, pensait s’en prendre au membre d’un clan adverse.

Une décennie de règlements de compte, parfois mortels

Le procès qui s’est tenu pendant deux jours à la cour d’assises du Territoire de Belfort ce lundi et ce mardi aura été l’un de ceux qui illustrent la guerre des clans qui a miné pendant près d’une décennie la commune de Belfort et ses alentours. L’accusé est en effet l’un des membres d’une famille opposée à d’autres familles, toutes impliquées dans des règlements de compte qui se succèdent, sur fond de trafics de drogue.

Chemseddine S, "acteur" d'une famille impliquée dans le grand banditisme

Si l’affaire jugée aujourd’hui se déroule en 2017 à Valdoie, tout commence en 2011 à Belfort, rappelle l’avocat général, avec le meurtre du neveu de l’accusé. Le contexte est particulier poursuit Xavier Allam : « On est dans le milieu du grand banditisme, c’est la loi du Talion, c’est œil pour œil, dent pour dent, on fait justice soi-même ».

En effet, depuis ce triste drame s'en suivent régulièrement des coups de feu, quartier Jaurès ou des Résidences à Belfort, quartier de l’Arsot à Offemont, et même jusqu’à Illzach en Alsace, où l'homme reconnu coupable d'avoir tué le neveu de l’accusé a été exécuté et retrouvé mort d’une balle dans la tête.

C’est ce contexte qui a poussé l’avocat général à requérir 16 ans de prison contre l’accusé, cet « homme à la gâchette facile, arrivé d’Algérie, sans projet social, sans projet professionnel. Vous avez face à vous un individu qui n’est pas un enfant de cœur. » Xavier Allam rappelle ainsi les autres affaires où est poursuivi Chemseddine S. : une attaque au couteau en mai 2018, puis une attaque avec arme à feu septembre 2018. "On le retrouve dans des commandos. C’est un homme qui n’a pas peur de tirer, ni de donner la mort" résume t'il.

Un accusé qui nie les faits et fait valoir son droit au silence

De son côté, lors de sa plaidoirie Me Uzan, son avocat, reconnait que son client a vu passer « plus d’armes que de dictionnaires dans sa vie », mais il plaide la relaxe, et insiste sur le fait que Chemseddine S. a toujours maintenu une seule et même version, celle d’un ADN qui a pu se poser en « manipulant tout simplement une douille. C'est quelque chose qui se fait régulièrement dans ce milieu, avec une sorte de coopérative où circulent armes et balles. Personne n'en est propriétaire».

Une version qui n’a pas convaincu les jurés. Ils ont suivi les réquisitions de l’avocat général, à savoir 16 ans de réclusion criminelle, interdiction de détenir une arme de 15 ans et interdiction définitive du territoire français.