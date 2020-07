Un alpiniste meurt après une chute de sérac au Dôme des Écrins

Deux cordées ont été surprises par une chute de sérac ce mercredi matin sur les pentes du Dôme de Neige des Écrins. L'accident a fait un mort et 3 blessés.

La Barre et le Dôme de Neige des Ecrins (à droite) au printemps

Le drame s'est produit un peu avant 10 heures ce mercredi matin. Deux cordées qui se trouvaient sur les pentes du Dôme de Neige des Écrins ont été fauchées par une chute de sérac (un bloc de glace qui se détache du glacier, ndlr). L'un des alpinistes, âgé de 32 ans, a été tué. Les trois autres personnes qui l'accompagnaient dans cette ascension ont été blessées. Il s'agit d'un groupe venu du Nord et du Pas-de-Calais. Les secouristes de la CRS-Alpes de l'Isère ont prêté main forte à leurs collègues de Briançon. Six secouristes et trois médecins ont été dépêchés sur place."L'itinéraire choisi était l'itinéraire actuellement le moins exposé dans cette ascension", ont assuré à l'AFP les CRS Montagne de l'Isère. Le parquet de Gap a ouvert une enquête, comme il est d'usage en cas de décès, pour déterminer les circonstances de l'accident.

Communiqué de la Préfecture

Le Dôme de Neige des Écrins est un sommet de plus de 4.000 mètres d'altitude (4.009 mètres) très prisé des alpinistes. Ce mercredi après cet accident, la Préfecture des Hautes-Alpes a publié un communiqué dans lequel elle souligne que "ces derniers jours, d’importantes chutes de séracs ont été constatées sur la face Nord du dôme des Écrins. Ces blocs de glace de grande taille, formés par la fracturation du glacier, ont eu pour conséquence de balayer une partie de la trace de la voie normale d’accès au dôme. Au regard des conditions climatiques actuelles, poursuit le communiqué, d’autres séracs d’ampleur similaire sont susceptibles de tomber durant les prochains jours sur le secteur concerné." Par conséquent la préfète des Hautes-Alpes et les secours en montagne "déconseillent vivement les usagers d’emprunter cet itinéraire particulièrement dangereux depuis quelques jours".