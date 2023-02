Un ambulancier de Péronne se suicide à l'hôpital

L'hôpital de Péronne est sous le choc après le suicide d'un ambulancier du SMUR. Le drame s'est produit "dimanche, sur son lieu de travail", a expliqué l'un de ses collèges, confirmant à France Bleu Picardie une information du Courrier Picard . La victime, qui travaillait depuis plus de vingt ans dans l'établissement, est décédée mercredi après une hospitalisation à Amiens.

Alertes sur les conditions de travail lancées par les syndicats

Ce drame intervient après plusieurs alertes sur les conditions de travail lancées par les syndicats. Le syndicat autonome des hospitaliers de Péronne a déjà dénoncé "la souffrance au travail" du personnel.

L'un de ses membres, très affecté, est persuadé que cet acte est lié à un mal-être professionnel même si aucune lettre n'a été laissée. Et de s'interroger : "Pourquoi se serait-il pendu sur son lieu de travail et avec sa tenue d'ambulancier ?"

Cellule de soutien psychologique

De son côté, la direction de l'hôpital a réagi publiquement par un communiqué dans lequel le mot "suicide" n'est jamais employé.

Elle a rappelé qu'une cellule de soutien psychologique était en place depuis dimanche soir. "La Direction et l'encadrement ont immédiatement déployé dès le dimanche soir puis dans les jours suivants les actions de soutien psychologique auprès des équipes : le psychiatre, la psychologue et le cadre du pôle de psychiatrie de l'Établissement se sont mobilisés auprès de l'équipe et de tout professionnel de l'établissement pour accompagner chacun individuellement ou collectivement dans ce moment particulièrement difficile."

Un audit sur les conditions de travail doit aussi être lancé par l'hôpital. Mais pour les syndicats, "ce ne sera qu'un audit de plus qui viendra confirmer ce qu'ils revendiquent depuis des années, à savoir plus de moyens pour améliorer les conditions de travail."

Une partie du personnel en arrêt

En attendant, et dans ce contexte très lourd, une partie du personnel est en arrêt. "Afin de garantir la continuité de l'offre de soin, des renforts infirmiers et conducteurs ambulanciers ont été recherchés grâce à la solidarité des autres établissements de santé du GHT (CH St-Quentin, Chauny, Guise notamment)", a expliqué la direction. Et de préciser : "Des demandes d'intérim ont été réalisées par la DRH pour venir en soutien des équipes affectées."

Sollicité par France Bleu Picardie, le maire de Péronne, Gautier Maes - qui est aussi le président du conseil de surveillance de l'établissement - a estimé "falloir respecter la mémoire du salarié et faire en sorte de comprendre les causes de cette tragédie."