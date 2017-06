Un ambulancier périgourdin au cœur d'une fusillade aux Etats-Unis

Un ambulancier périgourdin en vacances aux Etats-Unis est intervenu à La Nouvelle-Orléans pour sauver des victimes d'une fusillade. Il nous raconte son expérience.

Chaque année, Bastien Bodecot, ambulancier à Périgueux, passe quelques semaines aux Etats-Unis. Passionné par son métier, il aime aller observer le travail de ses collègues américains. Ce jeudi soir il a dû venir en aide à des victimes d'une fusillade dans un quartier de La Nouvelle-Orléans où il a passé quelques jours. Une intervention bien loin de son quotidien en Dordogne.

Des impacts de balle au niveau de la colonne

"Nous sommes quasiment arrivés les premiers sur place. On nous avait annoncé quatre victimes et finalement il y en avait six. Avec en plus des témoins et des enfants sur place," raconte Bastien Bodecot. L'ambulancier a dû prendre en charge un homme d'une soixantaine d'années. "Il avait des impacts de balles au niveau de la colonne vertébrale," ajoute-t-il.

Impossible de dormir

Le Périgourdin avait déjà reçu une formation pour intervenir sur ce genre de scène, il a su garder son sang froid. "Pendant une seconde on pense que le tireur pourrait revenir mais après on pense aux victimes et on fait ce qu'on a à faire, comme on pourrait s'occuper d'une vieille dame qui a fait une mauvaise chute à l'Ehpad de Notre-Dame-de-Sanilhac." Bastien Bodécot raconte qu'il n'a pas dormi de la nuit après cette opération particulière. "Je me suis refait le film toute la nuit, les images me sont revenue en tête mais ça reste une expérience très enrichissante professionnellement." L'auteur de la fusillade n'a pas été retrouvé pour le moment et les motifs de la fusillade n'ont pas été clairement établis selon la presse locale.