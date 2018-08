Saint-Jean-sur-Erve, France

Entre 14h et 15h ce mercredi après-midi, une ambulance est allée percuter un poids-lourds devant elle sur l'A81 dans le sens Paris>Bretagne au niveau de la commune de Saint-Jean-sur-Erve. D'après la gendarmerie l'ambulancier se serait endormi au volant du véhicule. Lui et les deux autres passagers de l'ambulance ont été légèrement blessés et transportés au centre hospitalier de Laval.