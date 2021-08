Un ambulancier tué à coup de couteau à Besançon alors qu'il intervenait à Planoise

Un ambulancier a trouvé la mort ce samedi matin 28 août vers 9h dans le quartier de Planoise à Besançon, poignardé par une personne qui aurait fait une crise de démence. La victime avait été appelée avec un collègue rue de Bourgogne pour transporter à l'hôpital un homme en proie à des problèmes psychologiques. Connaissant les antécédents psychiatriques du patient, les ambulanciers ont requis l'aide de la police, mais ils n'ont pas attendu l'arrivée des agents pour intervenir.

L'agresseur aurait fait une crise de démence

Lorsqu'ils ont pénétré dans son logement, le patient aurait fait une crise de démence, il a frappé d'un coup de couteau en plein thorax l'un des ambulanciers. Les deux hommes ont tenté de fuir, mais la victime, très grièvement touchée, s'est écroulée sur le palier. L'agresseur a poursuivi son chemin vers la sortie de l'immeuble où il s'en est pris à deux témoins de la scène, les blessant légèrement. Les policiers, arrivés entre-temps sur les lieux, ont maîtrisé le forcené, qui a été placé en garde à vue.

La victime a été transportée par son collègue au CHU Jean Minjoz tout proche, mais il était trop tard: l'ambulancier a succombé à ses blessures. Une cellule d'aide psychologique pour soutenir ses collègues, et le parquet de Besançon a ouvert une enquête pour préciser les circonstances de ce drame. La maire de Besançon Anne Vignot a fait part de son émotion et de son soutien: "Ce matin, un ambulancier a été tué par celui qu'il venait secourir. Cette personne, souffrant de troubles psychiatriques, a blessé 2 autres personnes avant d'être maîtrisée par la police nationale. Ce drame nous affecte profondément et c'est avec beaucoup d'émotion que j'adresse, au nom des élus de Besançon, mes condoléances à la famille et aux proches", a twitté Anne Vignot.