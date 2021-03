Un Américain se tue en ski de randonnée en Haute-Savoie aux Contamines-Montjoie

Vers 10 h 30, un américain de 45 ans, résident au Royaume-Uni, a perdu la vie en pratiquant le ski de randonnée sur la commune des Contamines-Montjoie sur le versant ouest des lacs Jovet. Il a chuté ce lundi matin sur 800 mètres, sur plusieurs barres rocheuses. Un autre randonneur a alerté les secours. C'est le pghm de Chamonix qui est intervenu.

Un miraculé en Savoie

Un autre skieur de randonnée a dévissé en Savoie cette fois, et lui a eu plus de chance. Les secours de la CRS Alpes parlent d'un "miraculé". Il est tombé dans le couloir de la combe de l'eau sur Sainte-Marie-de-Cuines. Il s'agit d' une chute de 200 mètres ce lundi après-midi. Le Savoyard de 25 ans en est quitte pour un casque fendu en deux et un trauma à la face. Il a été évacué par hélicoptère Choucas 73 sur le centre hospitalier de Grenoble.