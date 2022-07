Un Américain condamné en Dordogne pour avoir vendu de la drogue dans son épicerie

Il tenait une véritable épicerie de la drogue, et ce n'est pas une image. Un citoyen américain de 37 ans a été condamné à deux ans de prison pour trafic de drogue mercredi 13 juillet au tribunal de Périgueux. Avec deux complices, il comparaissait pour avoir organisé un trafic de drogue dans sa propre petite épicerie de Ribérac jusqu'à son arrestation par les gendarmes il y a six mois.

L'épicerie est au centre du trafic, selon la procureure. Le jeune afro-américain, à l'aise en Français, est accusé d'en être à la tête. Il revend à huit personnes interpellées lors d'un coup de filet mené par les gendarmes le 29 novembre 2021, après huit mois de surveillances et d'écoutes téléphoniques. L'épicerie était seulement ouverte le dimanche après-midi, mais des clients réclamaient des "pâtes" à 21 heures, il y avait des codes, une "demi-bouteille", du "sucre" et même un "steak". Dans l'épicerie, les gendarmes retrouvent de la cocaïne sur le comptoir, de l'herbe, une balance.

Recherché aux Etats-Unis pour une affaire de drogue

Le jeune homme originaire de l'Arizona fait l'objet d'un mandat d'arrêt aux Etats-Unis pour possession illégale d'arme à feu et distribution de drogue. "Djéké", son surnom, ne nie rien. Il minimise à la barre, habillé dans un costume impeccable. Pour son avocat, il n'y a rien que le doute dans ce dossier. Pas de transaction prise en flagrant délit par les gendarmes, donc pour lui, le beurre, c'est du beurre, et le sucre, c'est du sucre.

La procureure a demandé 18 mois de prison ferme du principal prévenu. Le tribunal le condamne à deux ans ferme, et prononce son maintien en détention. Les autres prévenus, un toxicomane déjà condamné pour trafic de drogue, et un autre revendeur, ont été condamnés à trois ans de prison dont 18 mois fermes pour l'un, et un an de prison avec sursis pour l'autre.