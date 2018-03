Épinal, France

La France a rendu hommage à Arnaud Beltrame. Ce lieutenant colonel tué à l'âge de 44 ans en se substituant à une otage dans un supermarché de Trèbes, près de Carcassonne. Ce mercredi matin, une cérémonie était organisée aux Invalides à Paris. Le Président Emmanuel Macron y a prononcé l’éloge funèbre en mémoire du colonel et des trois autres victimes des attentats dans l'Aude.

Une minute de silence a également été observée à 10 heures dans toutes les gendarmeries, commissariats et préfectures du pays. C'était le cas à Épinal, une quarantaine de gendarmes et une trentaine d'élus et personnalités locales ont tenu à être présents dans la cour du groupement de gendarmerie des Vosges. Le maire d'Épinal Michel Heinrich et le procureur de la République Étienne Manteaux sont également venus.

Le colonel Jean-Luc Ayasse a caché, pour l'occasion, une photo de lui et d'Arnaud Beltrame dans sa casquette © Radio France - Lucas Valdenaire

Parmi les militaires présents, il y avait le colonel Jean-Luc Ayasse. L'homme passe désormais sa retraite à Deyvillers. Il a bien connu Arnaud Beltrame. Il a travaillé avec lui au 8ème régiment d'artillerie de Commercy. C'était en 1998, il y a vingt ans. Il en garde un souvenir ému. "Quand on entendu son nom à la télé, on s'est regardés avec mon épouse... de la tristesse vraiment," confie son ancien ami de régiment.

"On s'est rappelé des moments où il venait à la maison, des soirées de Sainte-Barbe qui étaient des soirées festives. On buvait le champagne, on discutait. C'était quelqu'un de joyeux, qui aimait la vie. C'était un vrai meneur d'homme, un homme charismatique."

Ce mercredi matin, il s'agissait donc d'un hommage des gendarmes à leur collègue. Depuis samedi (le lendemain des attaques), ce sont également les habitants qui rendent hommage à toute une profession. Le colonel Dominique Schoenher commande le groupement de gendarmerie des Vosges. Il reçoit des dizaines de dessins et des messages, venus des quatre coins du département : "C'est un flot régulier qui vient se présenter aux brigades", affirme-t-il.

"Des fleurs ont été déposées par des anonymes qui ont tenu à marquer leur soutien à la gendarmerie dans ce moment difficile."