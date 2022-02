Ce lundi, aux abords d'une station service d'Amiens, un homme de 47 ans a forcé une femme à le suivre chez lui sous la menace d'un couteau. Une fois sur place, il l'a embrassé de force. L'homme, alcoolique et souffrant de dépression, reste en prison dans l'attente de son procès le 9 mars prochain.

Un Amiénois de 47 ans en détention provisoire après un enlèvement et une agression sexuelle

Ce lundi soir, vers 21 heures, alors qu'elle passe devant une station service située à quelques mètres de la gare d'Amiens, une femme est agrippée par le bras. Il s'agit d'un homme qui porte un couteau. Ce dernier demande à sa victime de le suivre chez lui, à quelques mètres de la station. Une fois sur place, le suspect embrasse cette femme de force avant de la laisser partir. Quelques minutes plus tard, les policiers interpellent l'homme qui est immédiatement placé en garde à vue, où il reconnaît les faits.

Devant les juges du tribunal correctionnel d'Amiens où il se trouvait en comparution immédiate ce mercredi, l'homme a été placé en détention provisoire dans l'attente de son procès, renvoyé au 9 mars prochain, le temps de réaliser une expertise psychologique, obligatoire lorsque des faits d'agression sexuelle sont commis.

Un homme apparemment alcoolique et dépressif

Agé de 47 ans, il est inconnu de la justice. Il dit boire deux bouteilles d'alcool fort par jour et être aller en cure pour soigner son addiction. Il souffre aussi d'un état dépressif et aurait tenté plusieurs fois de se donner la mort, notamment il y a une semaine. Pour éviter la récidive et protéger la victime qui habite à 500 mètres de son agresseur présumé, il restera en prison jusqu'à son procès, où il risque jusqu'à 5 ans d'emprisonnement.