Un Amiénois devant la justice pour une affaire de braquage à plus de 3 millions d'euros

Où est passé le magot ? C'est la principale question qui animera le procès d'un convoyeur de fonds amiénois et cinq complices présumés jugés ce lundi 13 juin au tribunal de Bobigny, pour le vol en 2019, en Seine-Saint-Denis, d'un fourgon blindé avec à l'intérieur 3,1 millions d'euros. Trois ans après les faits, près de deux millions d'euros sont toujours dans la nature.

1.9 millions d'euros envolés

Le braquage se déroule le 11 février 2019, dans l'une des grandes artères d'Aubervilliers. Le fourgon Loomis effectue sa tournée avant de pénétrer dans une agence Western Union. Le garde et le messager de fonds descendent avec des sacs d'argents. Le chauffeur, Adrien Derbez, 27 ans, reste au volant. Au retour des deux collègues, le camion a disparu.

La cavale tourne court pour le jeune homme, arrêté dès le lendemain, en pleine fuite sur un balcon, quartier Saint-Acheul à Amiens. Interpellé, il avoue les faits, mais assure avoir agi seul. L'enquête met pourtant en lumière plusieurs complices. Le premier est l'un de ses amis d'enfance, Mickaël C.M, 33 ans. Les policiers retrouvent dans le coffre de sa voiture quelques 242.000 euros.

à lire aussi Le procès en appel du braquage du Casino de Vittel ouvre ce lundi

En réponse, il explique que Adrien Derbez s'est présenté à son domicile à l'improviste, juste après le vol, et lui a demandé de l'aide. Un simple coup de main amical, rien de plus. Les enquêteurs mettent tout de même sa famille sur écoute, et plus particulièrement son frère : Francisco C.M. Cette surveillance pousse à croise que c'est lui qui a principalement récupéré le butin, avec l'aide de quelques malfaiteurs du milieu amiénois. Sur les écoutes, un climat d'inquiétude règne dans la fratrie en raison de "la chose", ou encore des vols au quartier à propos du "truc".

Il est donc interpellé avec sa compagne, Stéphanie L. Un autre couple est au centre de l'enquête : Simon D, et Amélie R. Deux amants, originaire du Nord, que le convoyeur de fond a rencontré dans un hôtel de Roissy quelques jours avant le braquage. Eux aussi sont mis sur écoute, interpellés en février 2020, et des produits de luxe sont saisies à leur domicile.

Des achats couteux qui posent questions, mais la clé de l'enquête repose surtout sur Adrien Derbez, qui encourt 20 ans prison en raison de l'état de récidive. L'Amiénois est incarcéré à la prison de la Santé à Paris Le procès est prévu jusqu'à vendredi.