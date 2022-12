Un an après l'effondrement d'un immeuble faisant trois morts à Sanary, l'enquête se poursuit

Un an, 365 jours de douleur pour ceux qui ont perdu un fils, un ami, un proche dans ce terrible drame qui s'est noué dans la nuit du 6 au 7 décembre il y a tout juste un an. Les jours passent, mais le souvenir demeure pour les Sanaryens, très attachés à leur commune. Et même si la vie reprend, l'émotion est encore très vive. D'autant que quelques questions restent encore sans réponse. Notamment celle de l'origine volontaire ou non de l'explosion.

ⓘ Publicité

Une information judiciaire a été ouverte pour homicides et blessures involontaires par le Parquet de Toulon dans les jours qui ont suivi le drame. L'enquête se poursuit toujours pour déterminer précisément les circonstances même si on sait désormais que l'immeuble s'est effondré suite à une explosion due au gaz.

Seule certitude en effet en l'état actuelle des investigations : c'est bien une explosion due au gaz qui a entraîné l'effondrement de l'immeuble. En cherchant dans les décombres, les enquêteurs ont mis la main sur le compteur d'un des appartements. Un élément de preuve qui permet d'affirmer qu'il y a bien eu une surconsommation qualifiée "d'anormale" par le Parquet de Toulon entre 1h et 3h du matin. L'explosion s'est produite vers 3h40.

Geste volontaire ou négligence

L'état du réseau vérifié quelques semaines plus tôt par GRDF ne peut pas être mis en cause. Reste l'hypothèse d'une intervention humaine. Volontaire ou pas. Suicide ou négligence de la part de l'occupant du rez-de-chaussée. Sans être privilégiée totalement, la thèse du suicide retient particulièrement l'attention des enquêteurs. Les auditions des proches des victimes se poursuivent. "Des dossiers qui sont traditionnellement longs à instruire car les enjeux financiers en termes d'assurance sont très importants" indique une source proche du dossier, qui précise néanmoins "qu'on s'approche de la fin de l'enquête".

Un an après, le Galion n'est plus le même. La crêperie historique du port de Sanary a été détruite suite à l'effondrement de l'immeuble. C'est un nouvel établissement qui n'ouvrira pas ce mercredi, en mémoire de Thibault, le fils du patron. Le trentenaire habitait au dernier étage avec sa compagne et leur bébé. Ces deux derniers ont été sortis en vie après plusieurs heures acharnées de recherches des sauveteurs. Des miraculés.

Le Conseil municipal observera aussi une minute de silence pour ce jeune papa et les deux autres victimes : une nonagénaire et son fils de 58 ans qui occupaient le rez-de-chaussée et le 1er étage. Mais cette minute de silence sera sans doute partagée par de nombreux Sanaryens. "C'est une tragédie, on y pense tout le temps, cela a été un vrai traumatisme" commente un habitant de la commune. "Et puis ces touristes qui viennent nous demander où ça s'est passé un an plus tôt. Cela ravive la douleur. Ça fait mal" conclut une autre.