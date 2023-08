Un an après l'interminable incendie de Romeyer, la nature reprend doucement ses droits

Il reste dans les mémoires comme le plus gros incendie des 30 dernières années dans la Drôme : il y a un an, quasiment jour pour jour, la forêt s'embrasait sur les hauteurs de Romeyer. Le feu provoqué par la foudre le 5 août 2022 allait mobiliser des centaines de pompiers et de bénévoles dans ce village situé à moins de 10 kilomètres de Die.

ⓘ Publicité

"Quand je vois les montagnes, ça fait toujours quelque chose..." - Anne-Line Guironnet, maire de Romeyer

Le temps a passé mais les traces du feu sont encore bien présentes : beaucoup de pentes noircies et de troncs calcinés mais par endroit des prairies qui ont repoussé. La maire de Romeyer Anne-Line Guironnet est toujours très émue en regardant les montagnes alentour : "Il y a beaucoup de pins qui ont brulé et qui ne repousseront plus, en revanche tout ce qui est chênes et feuillus, on voit déjà qu'au pied des arbres, ça commence à pousser. Dans les zones les plus touchées, on arrive à avoir un phénomène d'érosion. Quand il pleut, il y a beaucoup d'eau qui arrive sur les chemins à cause de ça".

Le feu avait pris le 5 août 2022 à Romeyer © Radio France - Willy Moreau

Des actions concrètes pour mieux faire face à un nouvel incendie

Après l'incendie, il a fallu réagir explique Pierrick Tabouret, conseiller municipal : "Ce qui a été proposé c'est notamment d'étendre l'accessibilité (aux forêts) pour les véhicules de secours d'où l'accès qui a été refait sur 4 kilomètres sur une piste, d'autres chantiers sont à l'étude. Il y a aussi la gestion de l'eau : la municipalité recense les captages. Il y a une réflexion également sur les zones de retournement pour les camions. La prévention n'est pas oubliée : la préfecture a fait passer à tous ceux qui sont concernés par des forêts près de chez eux un courrier expliquant les méthodes de débroussaillement".

Des pentes noircies (au fond) mais la nature qui reprend, lentement, ses droits © Radio France - Emmanuel Champale

Sur la mairie, l'hommage aux pompiers et à tous les bénévoles

Pendant 10 jours, le village de 200 habitants avait vu passer près d'un millier de pompiers et de bénévoles venus donner un coup de main. Un élan de solidarité était né et la salle des fêtes de la commune était devenue le lieu où les secouristes pouvait se restaurer (entre autre grâce à des dons) et se reposer un peu. "Il fallait leur rendre hommage" dit Anne-Line Guironnet, la maire. Hommage bien visible. Une banderole a été installée à demeure sur la facade de la mairie avec ce message : pompiers, chasseurs, bénévoles, donateurs, bûcherons, agriculteurs, MERCI pour notre village et notre forêt.