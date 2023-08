Un an après la fuite d'un escroc anglais qui a foncé sur des gendarmes, une reconstitution prévue en Creuse

La maison du couple anglais est à l'abandon depuis un an à Vidaillat en Creuse.

Le fait divers qui a marqué la Creuse pendant l'été 2022 sera rejoué les 31 août et 1er septembre. Il va y avoir une reconstitution à Vidaillat, cette commune à mi-chemin entre Guéret et Royère-de-Vassivière. C'est là qu'un Britannique est soupçonné d'avoir renversé deux gendarmes le 25 août 2022 .

L'affaire avait fait le buzz dans la France entière et même en Europe, car il s'agissait en fait d' un escroc anglais bien connu , surnommé Puppet Master, le marionnettiste. Il est accusé d'exercer son emprise sur des femmes et de se faire passer pour un espion britannique afin de manipuler et voler ses victimes. Robert Hendy Freegard avait même fait l'objet d'une série documentaire sur Netflix.

L'homme avait acheté une maison en Creuse où il ne venait que de façon ponctuelle, mais où sa compagne Sandra vivait toute l'année. Les voisins s'étonnaient de ne jamais la voir sortir. Dans la série Netflix, ses enfants témoignent et expliquent qu'ils n'ont plus aucune nouvelle de leur mère depuis sept ans, quand elle est partie de la maison familiale avec Robert Hendy Freegard. A Vidaillat, ils géraient un élevage de chiens, des Beagles enfermés dans des cages. C'est lors du contrôle de cet élevage que la situation a dégénéré le 25 août 2022.

Retour de Freegard en Creuse pour la reconstitution

Le propriétaire britannique de 51 ans avait débarqué en plein contrôle, pris sa voiture, une Audi A3, démarré en trombe et foncé sur les gendarmes. Résultat : deux militaires blessés, dont l'un avec plusieurs fractures au visage. Alors que s'est-il réellement passé ? Pourquoi cette violence ? La juge d'instruction essaiera d'y voir plus clair grâce à cette reconstitution.

Robert Hendy Freegard va revenir sur les lieux pour jouer son propre rôle. Des gendarmes vont faire les figurants et prendre la place des deux victimes renversées. Il y aura des magistrats, des avocats, des militaires du groupement de la Creuse notamment des techniciens d'identification criminelle, ainsi que la compagnie de Guéret, chargée d'assurer l'ordre public et de contrôler le périmètre de sécurité. Plusieurs habitants de Vidaillat ont aussi été convoqués, en tant que témoins de la scène.

Lors de la reconstitution, chaque personne doit se comporter de la manière dont elle se rappelle les faits. Le but est de rejouer la scène afin de confronter les versions, voir ce qui est crédible ou non. En tout cas, Robert Hendy Freegard a toujours nié l'intention de tuer qui que ce soit d'après son avocate, maître Magne-Gandois.