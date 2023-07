Un an après la mort suspecte d'un bébé à Saint-Aignan-des-Gués : sa mère reste en détention

Cloé va finalement rester en détention. C'est ce qu'ont décidé ce jeudi les magistrats de la chambre d'intruction de la Cour d'appel d'Orléans. La jeune femme contestait le rejet de sa demande de remise en liberté du 11 juillet dernier. Les magistrats ont sans doute estimaient qu'il restait encore trop de zones d'ombre dans cette affaire qui a débuté 15 août 2022. Ce jour là, les pompiers recoivent un appel d'une grand-mère qui a retrouvé son petits fils inanimé, au domicile de sa fille, à Saint-Aignan-des-Gués. Quand le Samu 45 arrive, il est déjà trop tard. L'enfant, âgé de 1 mois et 1 semaine, est mort par asphysie.

ⓘ Publicité

Une mère immature au comportement suspect

Dans ses premières déclarations, Cloé a tendance à charger son compagnon. Elle dit l'avoir vu secouer le bébé à 5 reprises, il lui aurait même une fois appuyé sur la bouche jusqu'au sang pour qu'il arrête de pleurer. Elle se dit elle-même victime de violences conjugales. Mais, les gendarmes, qui mènent l'enquête, ont quelques doutes. Quelques jours avant le décès du petit, Cloé a fait des recherches sur internet avec les mots clés : côtés cassés, bébé. Ce qui sous entend qu'elle était à minima au courant des faits. Son attitude intrigue aussi les enquêteurs. Dès le 16 août, elle met en vente sur internet des articles de puériculture. Des proches diront même qu'elle a une attitude un peu désinvole, pas concernée par les faits.

De son côté, le père âgé de 21 ans, a reconnu quelques maladresses avec son bébé. Il explique qu'il avait voulu appeler les urgences parce que son fils avait du mal à respirer. Mais, Cloé l'en aurait empêché. Dans une vidéo retrouvée sur le portable du jeune homme, les gendarmes le voient manipuler le bébé sur un lit, sans précaution. La tête du petit n'est pas maintenue. Le père en rit et on entend aussi sur la vidéo les rires d'une femme, sans douteceux de Cloé.

Le bébé a subi plusieurs épisodes de violences

Aujourd'hui, les deux parents, qui vivaient dans une grande précarité, se renvoient la responsabilité des faits. Pour la justice, il est établi, par le rapport d'autopsie, que l'enfant a subi plusieurs épisodes de violences alors qu'il avait seulement 1 mois et 1 semaine. Son corps portait des traces de coups et surtout il y avait des fractures aux côtes qui empêchaient le bébé de bien respirer et qui ont dû le faire atrocement souffrir jusqu'à son décès. Cloé et son compagnon sont tous les deux mis en examen pour meurtre et violences habituelles sur mineur. Ils devraient être renvoyés prochainement devant la Cour d'Assises du Loiret.