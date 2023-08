Un an après la série d'incendies en forêt de la Double en Dordogne, le silence a remplacé les sirènes

Au bord de la départementale 730, une voiture est garée à l'entrée d'une piste de défense contre l'incendie. La vitre est ouverte. C'est un Charentais, qui s'est arrêté sur sa route vers Périgueux pour aller voir des amis : "J'aime bien m'arrêter au milieu des bois". Il y a un an, le Berlingo blanc d'un propriétaire forestier se serait déjà mis en travers de sa route pour demander ce qu'il fait là. Des gendarmes en civil auraient surgi des bois. Là, rien. Il profite de l'ombre des feuillus.

Il y a un an, c'était la nuit du 7 au 8 août 2022. Un feu de forêt ravageait 90 hectares dans le massif de la Double, terre de propriétaires forestiers pour qui "la forêt, c'est la banque". Le début d'une série d'une trentaine d'incendies, dont la moitié au moins d'origine criminelle. A l'époque, la gendarmerie déploie de nombreuses patrouilles sur le secteur. Autant pour tenter d'attraper un pyromane sur le fait, que pour calmer les tensions, tant la peur est grande qu'un coup de fusil malheureux ne parte.

"La Double, c'est la Corse"

Aujourd'hui, l'hiver est passé. En ce début de mois d'août, les fougères sont encore vertes sur le bord des routes. Les chiffres officiels des autorités ont compté quatre nouveaux feux suspects depuis le début de l'année. Sept, si l'on croît les propriétaires qui tiennent des registres consciencieux sur des carnets. Le dernier, le 4 juillet. Depuis, plus rien. "Ca s'est calmé. On croise les doigts, en espérant que ce soit fini", soupire Reine, une agricultrice à la retraite : "Mais les on-dit courent que certains sont surveillés" .

Le ou les pyromanes courent toujours, tous les habitants qu'on peut croiser en restent persuadés. L'arrestation, au mois de mai, d'un septuagénaire soupçonné d'avoir mis le feu dans la forêt n'a pas suffi à rassurer. "C'est toujours pareil !", s'exclame Guillaume, qui surveille toujours la cime des pins depuis la ferme familiale sur une colline du Bost. "On s'attend toujours à voir un nuage de fumée devant chez nous. Certes, on n'a pas la sécheresse qu'on a eu l'été dernier, mais il y a des brandes, et les pins brûleront toujours. 'Il' le sait, il n'y a pas besoin de lui dire. Il sait très bien où mettre le feu".

Le dispositif de gendarmerie adapté

L'été dernier, il patrouillait dans ses bois avec son fusil de chasse dans le coffre de l'utilitaire : "On le fait moins". Mais les caméras de chasse sont toujours dans les bois, à surveiller les allées et venues. Des suspects ? Il en a, comme tout le monde. Les rumeurs courent vite dans la Double. Histoire de chasse, vengeance, chacun a son idée. Mais personne n'en parle. "La Double, c'est la Corse", souffle Robert, dans sa maison perdue dans les bois : "Moi, je ne suis pas ici depuis très longtemps. Mais on a l'impression que tout le monde se terre. Que les tensions sont sous-jacentes, et que ça peut exploser à tout moment".

Là où tout le monde s'accorde, c'est pour dire qu'ils ne voient plus les gendarmes dans le massif. La préfecture explique que le dispositif de surveillance a été "adapté" notamment en raison de la météo "favorable", mais qu'il est prêt à "monter en puissance à tout moment" si les feux reprennent. En revanche, les enquêteurs travaillent dans l'ombre. La cellule d'enquête judiciaire constituée l'été dernier par les brigades de recherches des gendarmeries de Nontron et de Périgueux est toujours bien active.