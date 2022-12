Un an après le carambolage mortel à Oloron, une jeune femme poursuivie par la justice

L'accident est survenu le 16 décembre 2021 entre Oloron-Sainte-Marie et Ance-Féas, dans l'après-midi. Le choc a fait un mort et sept blessés. Une jeune femme de 20 ans est poursuivie dans ce dossier et sera convoquée au tribunal de Pau en avril.