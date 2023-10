Un an après le décès de leur fille à l'IME d'Ancenis, ils n'ont toujours pas de réponse à leurs questions

Dans des cadres photos au domicile familial, à Saint-Mars-la-Jaille; sur des clichés postés sur leur page Facebook; dans un petit médaillon en forme de cœur accroché au rétroviseur intérieur de leur voiture, le visage souriant de Cynthia est partout. Ses parents Régis et Isabelle Chevallard, eux, font avec l'absence. L'absence de leur unique enfant en commun. L'absence aussi d'explications. Un an après son décès, on se demande toujours "pourquoi, pourquoi, pourquoi", souligne Régis, le papa.

Le 4 octobre 2022, en fin de matinée, Cynthia, 13 ans, est retrouvée inanimée dans une quinzaine de centimètres d'eau dans un bain à balnéo de l'IME d'Ancenis, l'institut médico-éducatif. Cynthia est dans cet établissement spécialisé depuis septembre 2021 en raison de retard d'apprentissage dus à une épilepsie. Elle meurt dans la nuit du 4 au 5 octobre, au CHU de Nantes.

Des auditions ont eu lieu, une autopsie aussi, mais la famille Chevallard n'a pas accès à ces éléments, car il s'agit d'une enquête dite préliminaire. L'intervention d'un tiers, un acte volontaire, ayant été exclu, à l'automne 2022, la justice n'opte pas pour une information judiciaire avec la nomination d'un juge d'instruction. Ce qui aurait permis à la famille Chevallard d'avoir accès au dossier.

"On ne peut pas avancer", le papa de Cynthia

"Mes clients devraient être reçus prochainement par un magistrat du parquet, mais il est en attente de certains éléments", confie Me Simon Despierre, qui suit désormais la famille. Ce magistrat attend en fait d'avoir entre les mains les conclusions du légiste concernant les compléments d'expertises demandés suite à l'autopsie. Du retard a été pris, poursuit l'avocat. "C'est comme un film d'horreur. On se pose plein de questions. On s'imagine plein de choses", reconnaît Isabelle Chevallard, la maman de Cynthia. "On ne peut pas avancer", enchaîne Régis, le papa, qui n'a pas pu reprendre son travail dans les travaux publics.

Ces compléments d'expertises ont été demandés - entre autres - pour confirmer ou non un éventuel souci cardiaque ; pour déterminer si Cynthia a fait à ce moment-là une crise d'épilepsie. "J'ai envie de dire - presque - peu importe finalement les raisons exactes ou le mécanisme qui a abouti au décès. La question primordiale et principale qui va se poser, c'est de savoir est-ce qu'il y a une faute qui peut être reprochée à l'IME, et notamment une faute dans la surveillance de Cynthia", indique Me Despierre.

Selon sa maman, Cynthia aurait passé 30 minutes au minimum, seule, dans la salle de balnéo. Les mesures de prise en charge liées à l'épilepsie de Cynthia, comme le cadre dans lequel pouvait se faire l'accès à cette salle de balnéo, doivent aussi faire partie des points à examiner, selon l'avocat.

Pas autorisés à se recueillir devant l'IME

Le parquet peut décider d'un renvoi en correctionnel, de désigner un juge d'instruction pour aller plus loin dans les investigations ou encore de décider d'un classement sans suite. Dans ce dernier cas, la famille Chevallard pourra porter plainte avec constitution de partie civile pour qu'un juge d'instruction soit nommé.

En ce début octobre, Isabelle et Régis Chevallard souhaitaient organiser un temps de recueillement en mémoire de leur fille devant l'IME d'Ancenis "car c'est le dernier lieu qu'elle a vu, où elle était en vie. Mais, on nous a dit non", indique la maman, qui précise n'être en contact avec personne de l'école, personnel, comme élèves ou parents d'élèves : "on se sent seuls", souffle-t-elle.

Pas d'interview de l'Adapei 44, qui gère l'IME d'Ancenis

Sollicités, les responsables de l'association Adapei, 44 qui gère l'IME où était suivie et scolarisée Cynthia, font savoir, via un communiqué, "ne pas être en mesure de commenter une procédure en cours et à laquelle nous n’avons pas accès, l’enquête étant toujours active. Il serait inapproprié de notre part de faire des commentaires qui pourraient influencer ou compromettre son intégrité."

Et d'exprimer leur "plus profonde compassion envers la famille Chevallard. Le deuil est un processus long et complexe, et nous comprenons que l'absence de réponses peut le rendre encore plus difficile. Soyez assuré que nous sommes en contact avec la famille et que tous les professionnels de notre association partagent cette émotion."

