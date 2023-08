Un an après le suicide d’une employée municipale à Fonsorbes, ses collègues lui rendent hommage

Une photo de Magali placée au centre de la foule la représente le visage lumineux et souriant. Corine et Myriam, ses anciennes collègues de l'équipe d'entretien de la municipalité de Fonsorbes, la regardent avec tendresse. "On est venues pour lui rendre hommage, pour lui dire qu'on ne l'oublie pas" murmurent-elles d'une même voix. Un an plus tôt, le lundi 29 août 2022, Magali se donnait la mort. Elle s'était plainte de harcèlement au travail.

Selon les collègues de Magali, des dysfonctionnements persistent

Depuis la disparition de Magali, les deux femmes ne constatent pas de progrès dans leurs conditions de travail. "Le harcèlement dont Magali était la cible n'est plus d'actualité, nuance Myriam, mais les dysfonctionnements qui existaient déjà avant, si. C'est même pire aujourd'hui."

Myriam et Corine, également agentes d'entretien à la mairie de Fonsorbes, connaissaient Magali depuis près de 20 ans. © Radio France - Sophia Berrada

Les pressions, selon leurs témoignages, sont liées au méthodes de travail. "Nous on est sur le terrain, on aurait de bonnes idées pour que l'on travaille dans de meilleures conditions", plaide Corine. "Un exemple très simple, c'est la façon dont est calculé notre temps de travail en fonction des salles à nettoyer, détaille Myriam. Aujourd'hui ils l'estiment selon la superficie. Sauf que ça ne veut rien dire, la superficie d'une salle. Deux pièces d'une même taille ne demandent pas forcément les mêmes efforts. Mais ils ne nous écoutent pas."

Corinne et elle rapportent également des difficultés liées à leurs emplois du temps, modifiés sans qu'elles soient concertées. A tel point qu'elles disent ressentir quotidiennement de la démotivation et envisagent aujourd'hui de changer d'employeur.

Une centaine d'élus, d'agents de la mairie et d'habitants étaient réunis. © Radio France - Sophia Berrada

Les élus de l'opposition appellent la majorité à plus de transparence

L'élu d'opposition Jean-Luc Pilet, tête de liste "Fonsorbes, l'humain d'abord" (DVG) et organisateur de cet hommage, regrette ce qu'il considère comme un manque de transparence de la majorité municipale concernant les pressions au travail des agents. "Nous n'avons été associés à aucun des travaux des enquêtes administratives concernant les deux auteurs présumés de harcèlement sur Magali, regrette-t-il. On a demandé à avoir accès aux documents, mais on ne les as pas eu."

"C'est tout le fonctionnement de notre mairie qu'il faut remettre à plat, estime l'élu. Si les auteurs des violences ont pu agir ainsi l'an dernier, c'est qu'un système le permet". Une enquête sur les conditions de travail, commandée par la majorité, doit rendre son état des lieux et ses recommandations au conseil municipal de Fonsorbes du jeudi 31 août. Concernant l'hommage à Magali, un premier rassemblement était aussi organisé en fin de matinée ce mardi 29 août par la maire, Françoise Siméon.

Jean-Claude Pilet, élu de l'opposition, prononce quelques mots, près de la photo de Magali © Radio France - Sophia Berrada